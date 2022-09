Pilote luxembourgeois: Pereira est à un souffle du sacre en Porsche Supercup

Actuellement en tête du classement général, le pilote du Grand-Duché sera assuré de remporter la Porsche Supercup s'il termine au moins 8e de la dernière course de la saison. Il devra néanmoins se méfier du Néerlandais Larry ten Voorde, à 18 points au général, qui lui avait déjà ravi le titre sur le fil à Monza en 2020, tandis que l'Allemand Laurin Heinrich (à 19 points) peut aussi encore rêver du titre.

«Avant les courses, j'essaie d'être relax»

Mais à 25 ans, Dylan Pereira semble se bonifier d'année en année. «Ce que j'ai appris de plus important cette saison, c'est le contrôle dans des conditions météo difficiles, analyse le Luxembourgeois, qui a gagné à Spa en domptant les aléas climatiques. Malgré ses nouvelles aptitudes, le pilote de l'écurie BWT Lechner Racing espère ce week-end un temps sec, «moins risqué», et ne changera pas sa routine. «Avant les courses, j'essaie d'être relax, de parler avec les mécaniciens, souligne Pereira. En commençant à se concentrer 30 minutes avant la course, le risque c'est d'être fatigué pendant».