Sport auto : Pereira fait le doublé au Lausitzring

Le doublé pour Dylan Pereira en Porsche Carrera Cup Allemagne. Le Luxembourgeois a effectué un carton plein sur la piste du Lausitzring, en Allemagne, en remportant la course de samedi, puis celle de dimanche.

Parti en quatrième position dans la première, le pilote de 25 ans est parvenu à se hisser en tête en profitant notamment de plusieurs faits de course. Grâce à ce succès, Pereira a pu partir en pole position le lendemain, lors de la deuxième course. Très appliqué, le Luxembourgeois n’a pas laissé passer sa chance pour s’offrir un deuxième succès en deux jours devant ses rivaux Larry Ten Voorde et Laurin Heinrich.