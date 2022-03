Egalité – Permettre aux élus frontaliers le bénéfice du congé politique

Égalité : Permettre aux élus frontaliers le bénéfice du congé politique

LUXEMBOURG - L'OGBL veut que les élus frontaliers puissent bénéficier du congé politique, pour qu'ils puissent participer à la vie démocratique de leur pays.

Une délégation du syndicat est allée rencontrer Hans Ley, qui préside le Conseil parlementaire interrégional (CPI). Cet organisme regroupe les députés de toute la Grande Région et peut adopter des résolutions, débattues ensuite dans les parlements nationaux.

«Hans Ley s'est montré ouvert» et «soutient l'initiative de l'OGBL pour mettre fin à cette discrimination», affirme le syndicat. Le sujet sera donc traité par un groupe de travail du CPI. L'OGBL portera aussi le sujet au Comité économique et social de la Grande Région et a écrit au président du Parlement européen. Enfin, l'OGBL veut rencontrer le ministre de la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf, pour en parler.