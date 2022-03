Verdict : Perpétuité pour l’un des derniers anciens SS jugés en Allemagne

Un homme de 88 ans a été condamné mardi à la prison à vie pour l'assassinat de trois civils aux Pays-Bas, dans un des derniers procès de criminels de guerre en Allemagne.

Soixante-six ans après les faits, le président du tribunal Gerd Nohle a estimé que «ces meurtres (avaient) été commis de façon totalement arbitraire» par Heinrich Boere, un SS d'origine néerlandaise. M. Boere, qui vit depuis 55 ans en Allemagne où il réside aujourd'hui en maison de retraite, s'est présenté en fauteuil roulant à son procès, portant des lunettes, vêtu d'un chandail à rayures rouges et blanches et d'un pantalon gris. Il est resté impassible lors de la lecture du verdict.

Heinrich Boere est l'une des dernières personnes à être jugées pour des faits remontant à la seconde guerre mondiale. Le procès le plus marquant s'est ouvert en novembre à Munich contre John Demjanjuk, 89 ans, accusé de complicité dans l'extermination de 27 900 juifs au camp de Sobibor, en Pologne, en 1943.

M. Boere avait déjà été condamné à mort par contumace par un tribunal d'Amsterdam en 1949, une peine ensuite commuée en prison à vie. Également déchu de sa nationalité néerlandaise à cette occasion, il n'a jamais purgé sa peine, l'Allemagne ayant refusé de l'extrader. En décembre, il avait reconnu avoir abattu trois Néerlandais, soupçonnés d'entretenir des «sentiments anti-allemands», en juillet et septembre 1944, alors que les Pays-Bas étaient sous occupation nazie. Selon lui, les meurtres d'un pharmacien, d'un marchand de vélos et d'un cadre, commis à Breda, Voorschoten et Wassenaarn, constituaient des mesures de représailles prises à l'encontre des mouvements de résistance.