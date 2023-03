Catastrophe ferroviaire en Grèce : Perquisition à la gare de Larissa, nouvelle manifestation attendue

Fichiers audio

Elle a confirmé que «des fichiers audio, des documents et d’autres preuves pouvant aider à clarifier l’affaire et à attribuer des responsabilités pénales ont été saisis» dans la gare de Larissa, ville la plus proche du lieu de la collision. La fureur des Grecs ne devrait pas tarir malgré le mea culpa du gouvernement sur les défaillances «chroniques» du réseau ferroviaire qui ont conduit à la tragédie, l’une des plus graves qu’a connu la Grèce. Les Grecs sont éplorés à l’image de ce drapeau grec, aux rayures blanches brisées comme des wagons démembrés, qui s’affiche dans un fond noir sur les réseaux sociaux.