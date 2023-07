Affaire Delon: Perquisition chez Hiromi Rollin, entendue pendant six heures

Visée par deux plaintes des enfants d'Alain Delon pour harcèlement moral qu'elle conteste, Hiromi Rollin, «dame de compagnie» de la star de cinéma, a vu son domicile en banlieue parisienne perquisitionné mercredi matin et a été entendue pendant six heures à Montargis (Loiret).

Audition libre

«Son audition est intervenue à sa demande. Cette audition a duré 6 heures car Mme Rollin tenait à s'exprimer sur toutes les accusations portées à son encontre et à apporter aux enquêteurs tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité», a réagi Me Bouzrou dans un communiqué.

«Attitude dénigrante et agressive»

Les enfants dénoncent «l'attitude dénigrante et agressive» de cette femme à l'encontre d'Alain Delon et de ses enfants, ainsi que «ses agissements tendant à capter à son profit les courriers et messages téléphoniques de celui-ci», selon un communiqué du procureur de la République de Montargis début juillet, précisant que «par déclaration signée», la légende du cinéma «s'associait» à la plainte.

Anthony Delon a également déposé de son côté une deuxième plainte notamment pour «violences volontaires et séquestration sur personne vulnérable, abus de faiblesse et harcèlement moral», avait-il annoncé à l'AFP, évoquant «des faits établis sur un an et demi».