États-Unis : Perquisition du FBI: Trump demande la nomination d’un expert indépendant

Cette perquisition, menée par la police fédérale le 8 août et inédite pour un ancien chef d’État, «était illégale et inconstitutionnelle, et nous mettons tout en œuvre pour récupérer les documents», a déclaré le milliardaire républicain dans un communiqué.