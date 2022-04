Justice : Perquisitions chez Deutsche Bank dans une enquête pour blanchiment

La justice allemande a annoncé vendredi que des perquisitions étaient en cours au siège de la première banque du pays Deutsche Bank, à Francfort, dans une enquête de blanchiment d'argent.

Contactée, la Bafin (superviseur financier) a refusé de commenter la présente perquisition. L'autorité avait rappelé en 2021 l'établissement francfortois à redoubler d'efforts dans la lutte contre le blanchiment d'argent. Deutsche Bank avait déjà reçu la visite d'enquêteurs à son siège en 2019 sur la base de déclarations de soupçons de blanchiment d'argent supposées insuffisantes et concernant la banque danoise Danske Bank, au coeur d'une affaire de blanchiment d'environ 200 milliards d'euros entre 2007 et 2015, via sa filiale estonienne.