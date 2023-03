L'euthanasie au Luxembourg: «Personne n’a envie d’envisager sa propre mort»

Ce mardi, la Commission nationale de contrôle et d’évaluation de l’application de la loi sur l’euthanasie et l’assistance au suicide remet son rapport bi-annuel à la Chambre. «Pré-Covid, une dizaine de patients par an ont eu recours à cet acte médical permettant à une personne atteinte d’une maladie incurable d’abréger ses souffrances. Et une vingtaine par an depuis le Covid, l’information s’étant un peu diffusée», détaille Jean-Jacques Schonckert.