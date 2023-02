Australie : «Personne n’avait jamais vu ça. Je ne sais pas comment ils s’en sont sortis»

Un homme chargé de collecter des œufs de crocodile a été attaqué par un énorme spécimen de 5 mètres. Sans l’intervention héroïque de son collègue, il ne serait plus de ce monde.

Au rayon des activités à déconseiller aux âmes sensibles, la collecte d’œufs de crocodiles se place certainement dans le haut du panier. Et ce n’est pas Lachlan McDougall Monk, 29 ans, qui dira le contraire. Jeudi dernier, le jeune homme et son collègue Rowan Sutton sont partis en mission dans le Territoire du Nord, raconte le Daily Mail Australia. Le duo était en train de collecter des œufs dans un nid situé dans une région reculée, le long de la rivière Daly, quand un crocodile a surgi et fait tomber les deux hommes dans les eaux peu profondes.