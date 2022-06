Justice française : «Personne ne comprendrait que Jubillar sorte de prison»

Cédric Jubillar, soupçonné du meurtre de son épouse Delphine, restera-t-il en prison? Un juge entendra, jeudi, le suspect n°1, détenu depuis un an, avant de décider de son éventuelle remise en liberté.

«Le mandat de dépôt, d’une durée d’un an, arrive à échéance dans quelques jours. Cédric Jubillar est innocent, la détention est injustifiée et on va le répéter devant le JLD (juge des libertés et de la détention, ndlr), jusqu’à ce qu’on soit entendus», martèle Jean-Baptiste Alary, l’un de ses défenseurs. «C’est un dossier qui, au lieu de s’étayer, se délite, s’effondre chaque jour un peu plus…»