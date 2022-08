Stupéfaction à Hollywood : Personne ne verra «Batgirl», ni au cinéma ni en streaming

«Nous sommes attristés et stupéfaits par la nouvelle. Nous n'arrivons toujours pas à y croire», ont déclaré Adil El Arbi et Bilall Fallah sur Instagram. «En tant que réalisateurs, il est essentiel que notre travail soit montré au public, et même si le film était loin d'être achevé, nous aurions voulu que les fans à travers le monde puissent le voir et le comprendre», ont ajouté les deux Belges. Une grande partie du travail de post-production - étape où, par exemple, les effets spéciaux sont ajoutés - était déjà bouclée.