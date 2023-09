Perturbateur endocrinien: Le bisphénol A détecté dans 100% des échantillons au Luxembourg

Le bisphénol A est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies - cancer du sein, infertilité, etc. — en raison des perturbations hormonales qu'il suscite.

Le produit et deux de ses substituts (bisphénol S et F) ont été mesurés entre 2014 et 2020 dans les urines de 2 756 adultes à travers onze pays. C'est en Suisse que les niveaux dépassent le moins les seuils, avec 71%, tandis qu'ils les excèdent dans 100% des cas en France, au Luxembourg et au Portugal, rapporte l'AEE, notant que les dépassements signalés sont des chiffres minimaux.

Le bisphénol A, longtemps omniprésent dans de nombreux produits comme les bouteilles en plastique, est soupçonné d'être lié à de multiples troubles et maladies — cancer du sein, infertilité, etc. — en raison des perturbations hormonales qu'il suscite. Dans certains pays comme la France, le BPA est désormais interdit dans les contenants alimentaires. L'Union européenne (UE) et les États-Unis ont restreint son usage et envisagent une limitation plus drastique, sans que celle-ci soit mise en œuvre pour l'heure.