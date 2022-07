Body positive: Pesée en direct à la télé, Victoria Beckham dénonce le body shaming

«Je venais d’accoucher de Brooklyn et j’avais perdu beaucoup de poids, ce qui est également arrivé à ma mère après ses grossesses et qui ne voulait pas dire que j’avais des troubles alimentaires. L’animateur, Chris Evans, m’a alors fait monter sur une balance pour me peser», raconte Victoria Beckham, dans une interview accordée au «Vogue» australien pour son numéro de juillet.