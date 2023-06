Élections communales: Jean-Marie Halsdorf va redevenir bourgmestre de Pétange

Du côté des rôles, le conseil des bourgmestre et échevins ne devrait guère évoluer et sera composé du bourgmestre Georges Mischo (CSV), et des échevins Pim Knaff (DP), André Zwally (CSV), Christian Weis (CSV) tandis que Meris Sehovic succéderait à Martin Kox (non réélu) pour Déi Gréng.