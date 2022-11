Football: Pétange domine le Racing et grimpe sur le podium

La pelouse du stade Achille-Hammerel étant impraticable, la rencontre se déroulait à Josy-Barthel où le Titus a fait la meilleure impression en première période. Les hommes de Yannick Kakoko ont rapidement ouvert le score grâce à Artur Abreu qui, bien trouvé dans le dos de la défense, a terminé par un ballon lobé entré avec l’aide de la barre (0-1, 11e). Les Pétangeois se sont ensuite créé les meilleures occasions mais ont manqué de justesse dans la surface, comme lorsque les tirs de ce même Abreu et de Kempes Tekiela ont été contrés par un défenseur (18e et 19e).

Abreu rate un penalty, puis fait le break

Après une main du RFCU dans la surface, Abreu a vu son penalty repoussé par Romain Ruffier et a frappé à côté alors que le ballon était revenu sur lui (36e). Deux minutes plus tard, Kempes Tekiela a cru marquer, mais son but a été annulé après quelques secondes de flottement pour une position de hors-jeu (38e). En face, le Racing s’est procuré sa plus grosse occasion sur une frappe d’Emmanuel Françoise repoussée par André Barrela (28e).