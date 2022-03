Pétange fait chuter le tenant du titre

Pétange, lanterne rouge de Fortis Ligue, a éliminé le F91 (1-0), grand favori, samedi, en quart de la Coupe de Luxembourg.

«J'ai félicité tous mes joueurs après le match. Ils ont tout donné sur le terrain et affiché une grande solidarité de bout en bout», confie Florim Alijaj, l'entraîneur de Pétange. Vaillants et appliqués, ses hommes ont en effet rendu une bien belle copie face au leader incontesté de Fortis Ligue.

Les Pétangeois Steger et Cangini ont été les deux hommes clés de ce match. Le premier pour son ouverture du score en milieu de seconde période et le second pour son sauvetage «astucieux» de la main à l'origine d'un penalty manqué par Coquelet.