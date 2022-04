Football : Pétange remporte la Coupe du Prince

Les U19 de l'Union Titus Pétange ont remporté jeudi soir à Bascharage la finale de la Coupe du Prince (1-0) face au Racing.

Pétange succède à la Jeunesse. Après deux éditions annulées à cause du Covid, le Titus s'est offert hier la Coupe du Prince, la Coupe de Luxembourg des U19, en battant le Racing (1-0). Dans un stade Um Dribbel de Bascharage plein comme œuf avec quelque 1400 spectateurs, le RFCU a eu la possession mais s'est fait punir par une équipe de Pétange réaliste. « Aujourd’hui, on a pas joué un bon football, mais nous avons gagné et c’est le plus important», synthétisait le buteur du soir Ruben Gonçalves.