«Eazy» : Pete Davidson décapité? Le nouveau clip de Kanye West choque Kim

Dans la vidéo d’«Eazy», Kim Kardashian voit son compagnon Pete Davidson ligoté et enterré par son ex-mari, Kanye West.

Le dernier clip en date de Ye, anciennement appelé Kanye West, «Eazy» dévoilé le 3 mars 2022, n’a pas du tout plus à son ex-femme. Rien d’étonnant à cela. Dans la vidéo, la star du hip-hop kidnappe et enterre un personnage en pâte à modeler qui ressemble à Pete Davidson, nouveau petit ami de Kim Kardashian. Plus gore encore, Ye rappe certains passages avec une tête décapitée entre les mains.