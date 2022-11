New York : Pete Davidson et Emily Ratajkowski s’affichent en public

L’humoriste et le top, que la rumeur dit en couple, ont assisté ensemble à un match de basket et ont été pris en photo.

Christine Taylor, Ben Stiller, Pete Davidson, Emily Ratajkowski, Jordin Sparks et Dana Isaiah (de g. à dr.) à New York, le 27 novembre 2022.

Les choses semblent se préciser entre Pete Davidson et Emily Ratajkowski. Une quinzaine de jours après que le comédien et le mannequin ont été vus très proches à New York, ils ont fait leur première sortie publique à deux. Dimanche 27 novembre 2022, celui qui a été à moitié coupé au montage des «Kardashian» et celle qui qui a tourné le dos à son passé ont assisté ensemble à un match de basket, sans se cacher des photographes.