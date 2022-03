Pete Doherty derrière les barreaux pour 14 semaines

L'enfant turbulant du rock britannique a été condamné mardi pour non-respect des conditions de sa mise à l'épreuve suite à ses nombreux déboires avec la justice.

Les nombreux excès du rockeur ont amené mardi la justice britannique a l'interpeller et à l'incarcerer pour une durée de 14 semaines. (archives afp)

Le chanteur des groupes de rock "The Libertines" et "The Babyshambles", qui a été immédiatement incarcéré, avait pourtant déclaré qu'il avait définitivement tourné une nouvelle page l'année dernière, peu après avoir été condamné à de la prison avec sursis.