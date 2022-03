People – Pete Doherty: «Mon coeur s’est arrêté de battre»

People : Pete Doherty: «Mon cœur s’est arrêté de battre»

Le rockeur britannique est revenu sur un étrange malaise qu’il a fait le mois passé et au cours duquel il a frôlé la mort et qui n’était pas dû à une consommation de drogue.

Le 12 octobre, Pete Doherty a été hospitalisé d’urgence et s’est vu contraint d’annuler plusieurs concerts. Son management avait parlé d’une fatigue extrême.

«Si je n'avais pas été maintenu en vie grâce à une machine, je me serais rendu en Irlande», a avoué le leader des Babyshambles. «Mais mon cœur s’était arrêté de battre».

«Les médecins ont tout de suite pensé que c'était lié à la drogue mais ce n'était pas le cas. Ce qui s’est passé ? Je ne sais pas. je ne me souviens pas. Je me baladais dans la rue quand soudain je me suis arrêté. Mon corps s’est arrêté!»