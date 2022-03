Pete Doherty transforme un chat en bague

C’est le cadeau qu’il veut offrir à son ex petite amie, Kate Moss. Il a demandé à une société de transformer les cendres du chat préféré (et mort) de la top en diamant, selon le magazine anglais Now.

Le chanteur veut récupérer Kate Moss. (photo afp)

Depuis qu'il a appris que Kate Moss s'était séparée de son fiancé Jamie Hince, Pete Doherty n'a plus qu'une idée en tête: la récupérer. Selon Now le chanteur des Babyshambles aurait commandé une bague très spéciale à la société Lifegem, spécialisée dans la transformation des molécules de carbone contenues dans les cendres d’un défunt en diamant.

La bague serait faite à partir des cendres de Shelley, le félin préféré de Kate Moss, mort l’an dernier. Comment sera reçu son cadeau? La suite au prochain épisode.