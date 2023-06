Peter Fox et Interpol stars de l’Usina 23

Les têtes d'affiche

Après le succès de la première édition du festival Usina 22 en juin 2022, avec près de 7 000 fans venus acclamer les Kings of Leon, l’équipe élargie de programmateurs a vite mis le cap sur 2023. Peter Fox, l’un des deux chanteurs de Seeed, qui avait attiré 15 000 fans en juillet 2022 à Luxexpo, et Interpol seront les principales têtes d’affiche. L’Allemand de 51 ans, qui jouera samedi, présentera notamment son second album solo, «Love Songs», qui vient de paraître, tandis que le groupe post-punk new-yorkais sera de retour avec son septième album - «The Other Side of Make-Believe» - sous le bras, sans oublier ses classiques.