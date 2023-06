Peter Sagan condamné pour conduite en état d'ivresse à Monaco

Son avocat, Me Thomas Giaccardi, cité par Monaco-Matin, avait lui plaidé que son client, arrivé récemment des Etats-Unis, présentait «un état de fatigue dû au décalage horaire et au manque de sommeil». Suivant les réquisitions du ministère public, le tribunal a condamné Sagan à trois mois de prison avec sursis et une suspension de permis de conduire de trois mois.