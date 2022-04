En attendant bébé : Petit bikini et gros baby bump pour Ilona Smet

La petite-fille de Johnny Hallyday va bientôt accoucher et affiche fièrement ses rondeurs sur Instagram.

La jeune femme, qui fêtera ses 27 ans le 17 mai prochain, avait annoncé sa grossesse le 5 février dernier en postant une photo d'elle et de son amoureux, qu'elle a rencontré alors qu'elle était encore au lycée. «J’avais 17 ans et j’étais en terminale. Lui en avait 18 et venait d’avoir son bac», avait-elle confié il y a quelques années à Paris Match. «Il était mon premier flirt et nous avons la chance (...) de grandir dans la même direction». Avant d'ajouter rêver «d’une histoire d’amour qui dure toute la vie».