Après trois semaines d’angoisse, elle retrouve son chien perdu à l'aéroport

Les retrouvailles pleines d’émotion de Paula et de sa chienne Maia.

Paula Rodríguez n’a jamais perdu espoir, et force est de constater qu’elle a eu raison. Trois semaines après avoir vécu un véritable cauchemar à l’aéroport d’Atlanta (Géorgie), la Dominicaine a enfin pu renouer avec sa chienne bien-aimée, Maia. On rappelle que, le 18 août dernier, Paula a été séparée de son animal lors d’une escale, pour une histoire de visa non valable.