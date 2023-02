Portrait au Luxembourg: «Petite déjà, je voulais être couvreuse»

Du haut de ses 30 ans, Lisa Gerard est salariée d'une entreprise de construction de maisons en bois, menuiserie et couverture. Mais la jeune Luxembourgeoise n'a pas toujours travaillé dans ce secteur. «J'ai toujours voulu faire ce métier quand j'étais petite, puis j'ai changé un peu d'avis. J'étais kiné-osthéopathe pour animaux durant quelques années, mais je suis revenue vers le métier de la toiture», raconte Lisa.

Elle a intégré l'entreprise familiale de couvreurs-charpentiers depuis quatre générations et a choisi de débuter son DAP de couvreur. Meilleure élève de sa classe, elle a reçu le prix Rotary du meilleur apprenti 2022 en novembre dernier. «C'est un prix spécial, le symbole que j'ai bien fait, bien travaillé. Je suis très fière», confie-t-elle.

«C'est un beau métier que l'on doit apprécier»

Le but de la jeune femme est maintenant de pouvoir former à son tour des apprentis grâce au brevet de maîtrise qu'elle prépare depuis septembre. «Peu de jeunes osent se lancer dans les métiers tels que charpentier ou couvreur et c'est bien dommage». Pourtant, les jeunes diplômés ont la quasi-certitude de trouver un emploi à la fin de leurs études.