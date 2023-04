Petite enfance au Luxembourg: Moins de bébés dans les crèches depuis la réforme du congé parental

LUXEMBOURG – La proportion d'enfants de moins d'un an qui fréquentent une crèche a baissé depuis 2017, note Claude Meisch, qui met en avant la réforme du congé parental.

La proportion d'enfants de moins d'un an qui fréquentent une crèche a diminué depuis la réforme du congé parental en 2016. C'est ce que constate Claude Meisch, dans une réponse parlementaire. Rappelons que le nouveau congé parental est plus flexible et mieux indemnisé. Les parents peuvent prendre un congé à temps plein de 4 ou 6 mois ou à temps partiel de 8 ou 12 mois. Ce congé peut également être fractionné, les parents pouvant réduire leur activité professionnelle de 20% par semaine ou de quatre fois un mois sur une période de 20 mois. Le revenu de remplacement est également revalorisé en fonction du salaire des parents dans une limite de 3 200 euros par mois.

«En 2017, 27% des enfants de moins d'un an fréquentaient une crèche, indique le ministre de l'Enfance et de la Jeunesse. Aujourd'hui, seuls 24% des enfants de cet âge y sont inscrits».

En outre, le nombre d'enfants de moins d'un an qui passent 40 heures/semaine ou plus dans une crèche a diminué de 50% depuis 2012. «Il y a 11 ans, les enfants de moins d'un an étaient inscrits en crèche en moyenne 33 heures par semaine, détaille Claude Meisch. De nos jours, ils ne sont scolarisés que 28 heures par semaine en moyenne».

Depuis la réforme, l'âge moyen des jeunes enfants en crèche a augmenté, ajoute Claude Meisch, à 9,2 mois en janvier 2022, contre 8,7 mois en 2016.

Les familles avec des enfants de plus d'un an se tournent davantage vers le placement en crèche. En janvier 2022, 71% des enfants âgés de 1 à 2 ans étaient accueillis dans une structure, et 79% des enfants âgés de 2 à 3 ans.