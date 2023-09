Pétition: Faut-il interdire de fumer une cigarette au volant?

Alors que l'utilisation du GSM sera bientôt plus sévèrement punie d'un retrait de quatre points sur le permis et de 250 euros d'amende (contre deux points et 145 euros d'amende à l'heure actuelle), une pétitionnaire souhaite aller plus loin en matière de sécurité routière. Dans un texte ouvert prochainement à la signature sur le site de la Chambre des députés, elle exige que la cigarette soit également sanctionnée, estimant que cela crée une distraction.