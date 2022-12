Pétition au Luxembourg : Débat en vue sur un revenu minimum pour les parents au foyer

LUXEMBOURG – La pétition réclamant l'instauration d'une allocation parentale a récolté plus de 4.500 signatures sur le site de la Chambre des députés. Si elle est validée, il y aura un débat.

La pétition réclamant l'instauration d'une aide d'une allocation parentale a récolté plus de 4.500 signatures sur le site de la Chambre des députés. L'idée est de verser une aide de l’État pour les parents qui décident de se consacrer entièrement à l’éducation de leurs enfants. Si le texte est validé, il y aura de nouveau un débat à la Chambre. En effet, une pétition similaire, déposée il y a plus d'un an, avait déjà fait l'objet d'un débat public il y a quelques mois.