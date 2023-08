Guerre en Ukraine: Un pétrolier russe aurait été touché par des drones ukrainiens

Selon lui, la «tâche reste de rendre le service contractuel le plus prestigieux possible», alors que l'armée russe a besoin de recrues pour mener son offensive en Ukraine. Il n'a pas précisé de quelle période d'entraînement ont besoin ces recrues avant de rejoindre les unités sur le front, engagées depuis début juin pour repousser la contre-offensive ukrainienne dans le sud et l'est de l'Ukraine.

La campagne de recrutement se fait via les réseaux sociaux et de multiples affiches dans les rues, faisant la promotion de l'armée et promettant des conditions particulièrement alléchantes aux futurs soldats. En plus de leurs soldes et d'avantages sociaux, les nouvelles recrues voient ainsi leurs emplois civils «préservés pendant la période de service» et leurs éventuels crédits bancaires gelés, selon M. Medvedev.