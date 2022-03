Dans le vert : Peu de nuages dans le ciel de Lux-Airport

LUXEMBOURG - L'exploitant de l'aéroport luxembourgeois affiche un bénéfice de près de 7 millions d’euros pour 2009 et compte bien continuer à investir pour rester sur sa bonne lancée.

Le transport aérien a connu quelques trous d’airs ces derniers temps: crise économique et volcan islandais ont quelque peu plombé les ailes des compagnies et des exploitants. Le Findel a en effet affiché une baisse de 9% du trafic passagers en 2009 et l’interruption du trafic à la suite du nuage de cendres a plombé la reprise de 2010 (-17% en avril 2010 par rapport à avril 2009 alors que les trois premiers mois de l’année avaient été positifs avec 3,6%, 5,8% et 10,8% en janvier, février et mars).