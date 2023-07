La Peugeot de 1930 a parcouru 7 000 km le long des fleuves

«Max Verstappen ne saurait pas conduire notre voiture!», sourit Marie-Xavier. Elle et son époux Steven Weinberg, tous deux âgés de 77 ans, reviennent d’un nouveau périple avec une Peugeot 201 de 1930. Cette fois, ils ont parcouru 7 000 km en sept semaines le long du Danube et de l’Elbe, jusqu'à dimanche dernier. «En plusieurs voyages, nous avons longé les cinq plus longs fleuves d’Europe», explique Steven.

Ils ont d’abord roulé dans les dix pays du Danube. «Les routes sont abominables en Bulgarie», se souvient Marie-Xavier. Le couple a en revanche «adoré» le passage en Roumanie. Le plus rocambolesque a été l’escapade en Ukraine. «Ils ont fouillé et vidé la voiture à trois reprises, y compris lorsque nous voulions quitter le pays», narre Steven Weinberg.

Petits incidents mécaniques

«Les passants et les motards ont été très réceptifs à la voiture», reprend l’ancien enseignant. Même si certains s’impatientaient lorsqu’ils étaient bloqués derrière le véhicule qui ne dépasse guère les 60 km/h. «Nous ne voyions que des sourires», résume son épouse. La voiture, surnommée «La Charmante», est parfois difficile à conduire «à cause de sa direction non assistée, des freins mécaniques qui nécessitent de beaucoup anticiper, de la boîte de vitesses non synchronisée qui craque», énumère Steven Weinberg.