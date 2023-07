Peugeot 2008: la nouvelle ère

Avec son design SUV plus marqué et une version E-2008 à l'autonomie augmentée, le nouveau Peugeot 2008 monte en gamme.

Des succès d'hier, à ceux de demain. Avec son nouveau 2008, Peugeot réinvente un modèle symbole de réussite.

Projet E-Lion

Toutes griffes dehors, la marque française a une nouvelle stratégie claire: le projet E-LION. Si dès cette année toute la gamme se voit électrifiée, une nouvelle gamme 100% électrique va voir le jour d’ici 2025. Peugeot, dont l'objectif est de ne plus vendre que des véhicules 100% électriques en 2030, a le projet ambitieux de diviser par quatre le PRG (Potentiel de réchauffement climatique) pour les deux prochaines générations de modèles. Cette réduction passe par les stratégies d’approvisionnement, les chaînes logistiques et les matériaux utilisés.

Le 2008 nouvelle version

C’est dans cette nouvelle stratégie que s’inscrit le dernier-né des 2008, avec une nouvelle fois une version électrique du dynamique petit SUV. Le 2008 avait déjà connu un franc succès dans le passé avec près de 700 000 exemplaires vendus, dont 75 000 modèles électriques, et le nouveau modèle a pour but de le maintenir sur le podium des ventes de SUV de segment B en Europe.

Avec une autonomie pouvant atteindre les 406 km, le nouveau 2008 fait mieux que son prédécesseur (345 km). Le SUV français continue de se décliner en versions essence et diesel à sa sortie.

Associé à la nouvelle couleur phare de la marque, le gris Sélénium, et à un nouveau design de jantes, le 2008 réaffirme l’identité de la marque.

Design séduisant

Le design du 2008 se démarque désormais encore plus. À l’avant, par exemple, la signature lumineuse à trois griffes, féline, se gonfle d’importance.

Ce nouveau 2008 est l’occasion de mettre l’accent sur le confort et l’excellence. En plus de nouveaux tissus plus haut de gamme pour sa sellerie, le constructeur vient y ajouter une série d’améliorations technologiques et une version modernisée du i-Cockpit.

On y retrouve un volant compact et une nouvelle commande de boîte manuelle plus ergonomique. Au sein de l’habitacle, on découvre également un système d’info divertissement mis à jour. Chaque 2008 dispose désormais d’un écran tactile central de 10 pouces, de nouvelles caméras d’aide au stationnement avec images HD, etc.

Ainsi, le 2008 affirme sa montée en gamme avec plus de technologie, un design plus SUV et une version E-2008 qui voit son autonomie augmenter.

Rendez-vous cet été