Peugeot E-308 et E-308 SW: l'excellence de l’électrique

Peugeot a une fois de plus repoussé les limites de la mobilité durable avec les nouvelles Peugeot E-308 et E-308 SW 100% électriques. Elles sont disponibles à la vente en ligne!

Design singulier

La Peugeot 308 monte en gamme avec deux voitures électriques: la Peugeot E-308 et sa version break, Peugeot E-308 SW. Les clients du segment C seront ravis de les découvrir en finitions Allure et GT. Ces véhicules haut de gamme arborent une allure élégante et audacieuse qui allie finesse et modernité. Les lignes fluides et aérodynamiques donnent une impression de vitesse et d'agilité.

Le capot allongé, le nouveau logo au centre de la calandre, la jolie signature lumineuse (phares Matrix LED sur GT, LED crocs et trois griffes) et les jantes de 18’’ exclusives confèrent à ces modèles électriques une identité visuelle unique et une silhouette futuriste séduisante.

Plus de 400 km d’autonomie

Les Peugeot E-308 et E-308 SW s’offrent un puissant moteur électrique de 115 kW (156 ch) et une nouvelle batterie haute tension de 54k Wh pouvant atteindre 411 km d’autonomie (WLTP). Ce qui permet de parcourir sereinement de longues distances en silence, sans vibration et sans émission de CO2. Ces véhicules sont équipés d'un chargeur embarqué triphasé de 11 kW. La recharge peut passer de 20 à 80% en 30 minutes sur une borne publique.

Les Peugeot E-308 ont fortement revu leur consommation d’énergie à la baisse avec 12,7 kWh pour 100 km, aidée par la légèreté de la batterie et du châssis. Mais aussi par la contribution d’une pompe à chaleur efficiente et des trois modes de conduite proposés (ECO, NORMAL et SPORT).

Les Peugeot E-308 bien équipées!

Les Peugeot E-308 et E-308 SW ne font pas de compromis, que ce soit sur le confort, la sécurité ou la technologie. L’habitacle coche toutes les cases quant aux exigences de la marque. Des matériaux de haute qualité, des finitions raffinées et un espace généreux offrent un confort optimal mis en valeur par des sièges ergonomiques distingués.

Les technologies embarquées sont à la pointe de l’innovation avec des aides à la conduite de dernière génération telles que le régulateur de vitesse adaptatif, ainsi que l’alerte arrière de trafic et l’avertisseur d’angle mort (en option). Ces Peugeot E-308 sont aussi dotées du PEUGEOT i-Cockpit intégrant le volant compact, le combiné numérique 3D (sur GT) et l’écran tactile 10’’. La connectivité atteint un niveau supérieur avec le système d’infodivertissement i-Connect Advanced qui incorpore les fameux i-Toggles personnalisables.

Un achat 100% digital

Peugeot innove aussi en matière de mode de vente en proposant les nouvelles Peugeot E-308 et E-308 SW à l’achat en ligne! Acquérir le nouveau véhicule ou reprendre l’ancien est possible depuis votre smartphone. En bonus, la livraison gratuite de votre voiture à domicile!