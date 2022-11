Mondial 2022 : Peur sur l'Argentine: suivez en direct le match contre le Mexique

Dans le même secteur de jeu, Alejandro «Papu» Gomez est sorti du 11 de départ au bénéfice d'Alexis McAllister. En défense, Scaloni a choisi trois joueurs qui n'avaient pas débuté contre les Saoudiens: le central Lisandro Martinez et les latéraux Gonzalo Montiel et Marcos Acuna. Ils remplacent Cristian Romero, Nahuel Molina et Nicolas Tagliafico. L'attaque est en revanche inchangée, avec Lionel Messi, Lautaro Martinez et Angel Di Maria.