Peur sur le consulat d'Ukraine au Luxembourg

«Je compte surtout sur le bons sens des gens, et sur la ''non-importance'' du consulat d'Ukraine au Luxembourg. Comment est-ce possible? Pourquoi cibler une telle représentation? Nous sommes là pour aider les gens au quotidien», s'interroge celui qui s'est engagé depuis de longues années à représenter l'Ukraine au Grand-Duché, notamment grâce à sa bonne connaissance du pays et sa maîtrise de la langue russe.