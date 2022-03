Guerre en Ukraine - «Peut-être que Poutine voudra l'Alsace et la Lorraine»

«L'idée est absolument désastreuse. Qui sait, peut-être que demain il voudra l'Alsace et la Lorraine, ou l'Écosse». Pour l'ancien président ukrainien, il est évident que «Poutine est un fou», un va-t-en guerre décidé à en découdre avec les Occidentaux quoi qu'il en coûte. «N'ayez pas peur de Poutine, aidez-nous à être plus efficaces», a-t-il martelé, appelant Européens et Américains à fournir des avions de combat et des missiles à l'Ukraine.