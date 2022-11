Elon Musk : «Peut-être trouverons-nous des civilisations extraterrestres»

Assis dans le noir et entouré de bougies, Elon Musk a offert lundi une vision de l’avenir qui comprend des extraterrestres, des tunnels profonds et des voyages touristiques en fusée. Vêtu d’une chemise traditionnelle indonésienne en batik, le milliardaire s’est adressé en vidéo à des chefs d’entreprise réunis à Bali en marge du sommet du G20.

Il n’a pas dit grand-chose de plus sur son acquisition controversée, qui a notamment entraîné le licenciement de milliers d’employés et l’introduction d’une version par abonnement. Il s’est dit favorable au développement de la vidéo sur Twitter et à la monétisation des contenus pour les créateurs.