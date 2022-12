Peut-on arrêter de bosser s'il fait trop froid?

Jusqu'à -5 degrés attendus mercredi et jeudi et même -8°C en fin de semaine. L'hiver a pris de l'avance au Luxembourg, et le contexte de sobriété énergétique forcée ne se prête pas à augmenter le chauffage… y compris dans les entreprises. Crainte de certains travailleurs, certaines sociétés pourraient-elles faire regretter à leurs employés de ne pas porter un pull plus chaud au bureau?