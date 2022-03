Au Luxembourg : Peut-on embrasser son enfant sur la bouche?

LUXEMBOURG - La question soulève toujours un sacré débat et même David Beckham l'a appris à ses dépens. Peut-on embrasser son enfant sur la bouche? Jusqu'à quel âge?

Bon, que l'on soit clair d'entrée, il ne s'agit pas ici de parler d'un sujet aussi important que la vaccination ou non contre le Covid, ou même des convictions politiques avant de prochaines élections. Mais force est de constater que la question divise, beaucoup! Peut-on embrasser son enfant... sur la bouche? Ces dernières semaines, l'ex-footballeur anglais David Beckham a fait un buzz, plutôt bad, en publiant sur Instagram un cliché où on le voit poser lèvres contre lèvres avec sa fille Harper, âgée de 10 ans. Le papa de 46 ans, habitué de cette pratique ces dernières années sans s'en cacher, a encore reçu de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux.

«C'est comme prendre son bain avec ses enfants, c'est mignon jusqu'à 2 ou 3 ans, sans conséquence, mais après il vaut mieux faire autrement», répond Catherine Verdier, psychologue, thérapeute et analyste pour enfants et ados, au sein de Psyfamille au Luxembourg. Chacun fait comme il veut, la professionnelle de santé estime juste que «au-delà d'un certain âge, l'enfant peut s'interroger et avoir du mal à se positionner, voyant qu'il est l'égal de l'amoureux de papa ou maman». En somme, en grandissant, l'enfant sexualiserait le geste autant que l'adulte, d'autant que la bouche est une zone érogène.