Sports d'été: Peut-on faire du jet-ski au Luxembourg?

Pas besoin d’aller à la mer pour faire du jet-ski. La portion luxembourgeoise de Moselle est le terrain de jeu réglementé des adeptes de la pratique, qui sont estimés à un peu plus d’une centaine au Luxembourg. «Remich est le hotspot. Il y a une bonne rampe pour la mise à l’eau. La plus belle partie se situe entre Stadtbredimus et Grevenmacher», explique Chrissy Weitzmann président du Jet-ski Club Luxembourg, fondé en 1991.