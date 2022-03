Education sexuelle – Peut-on montrer des personnes nues à la télé?

Éducation sexuelle : Peut-on montrer des personnes nues à la télé?

Une émission britannique diffusée lundi sur une chaîne française montre des gens intégralement nus dans le cadre de cours d’éducation sexuelle.

Lundi, la chaîne câblée française Vivolta a diffusé pour la première fois un épisode du programme britannique «Sex Education». Il s’agit d’un documentaire-réalité d’éducation sexuelle, animé par Anna Richardson, dont le but est de «lutter contre les préjugés, les peurs, les tabous en matière de sexe». Échangisme, kama-sutra, pornographie, sexe des adolescents, … de nombreux thèmes sont abordés en vidéo.

Bien que diffusé à 21h45, le programme fait débat puisqu’il montre des individus dans leur plus simple appareil. Certaines scènes vont même plus loin, notamment lors d’un examen approfondi du pénis dans le but de savoir s’il a contracté des MST.