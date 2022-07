Luxembourg: Peut-on s'arrêter de travailler quand il fait trop chaud?

Le Luxembourg et le reste de l'Europe ont été frappés par plusieurs vagues de chaleur au cours des dernières semaines, mettant à rude épreuve certains organismes, y compris sur le lieu de travail. Ce lundi, le thermomètre affichait encore 30°C au Grand-Duché.

Un danger pour les travailleurs, estime la Confédération européenne des syndicats (CES) qui plaide lundi pour l'adoption d'une loi qui fixerait une température maximale au travail sur le continent. La confédération à laquelle est affiliée l'OGBL rappelle les trois décès enregistrés en Espagne après «un coup de chaleur» et souligne le déficit de législation dans plusieurs pays européens autant que les «grandes variations» d'un État à l'autre.

Les recommandations de l'ITM

Au Luxembourg, aucune température maximale interdisant de travailler n'est fixée, mais cela ne signifie pas que les entreprises n'ont pas d'obligations en la matière. L'employeur est ainsi tenu «d’assurer la sécurité de ses salariés (…) Il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires afin que le salarié puisse exécuter son travail dans des conditions supportables et ne présentant pas de danger pour sa santé», rappelle la Chambre des artisans.

Pour les travaux en extérieur, et en particulier pour les chantiers, les recommandations se concentrent notamment sur les équipements. Les sociétés sont aussi incitées à prévoir et aménager des zones d'ombre et à réduire certains postes de travail particulièrement physiques en plein soleil.