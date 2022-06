Luxembourg: Peut-on vraiment choisir son lieu de télétravail ?

«Résidence habituelle»

Et le syndicat avance ses revendications. Il réclame notamment «que le travail à domicile soit autorisé sur plusieurs lieux de résidence. Il s’agit de faciliter l’organisation en particulier des familles recomposées», note Max Lemmer. Autre point d’achoppement : le nombre de jours de télétravail par semaine que le ministère se refuse à définir selon le syndicat qui représente environ 33 000 personnes. «Nous préconisons au moins un jour par semaine si le poste s’y prête», poursuit le porte-parole. Le syndicat de fonctionnaire réclame enfin un droit à la déconnexion. «On est sur la bonne voie, il fait l’objet d’un large consensus mais le ministère veut le supprimer dans des cas d’urgence», or la CGFP craint des abus.

Du côté du ministère, on temporise. «Contrairement à ce que laisse penser le communiqué de la CGFP, les échanges entre celle-ci et le ministre de la Fonction publique ne sont pas encore terminés. Il avait été convenu de continuer ces échanges avant les vacances d’été». Mais les équipes du ministre Marc Hansen répliquent aussi. «Le ministère avait déjà dès le départ soumis une proposition plus souple, à savoir la résidence habituelle, par rapport au texte de loi actuel plus strict qui se limite au domicile».