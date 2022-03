Basket-ball luxembourgeois : Pezzotta et Milongo à Contern

Contern a bouclé son recrutement et disposera la saison prochaine de cinq nouveaux joueurs.

Après avoir recruté Steve Kuhlmann (Nitia), Tom Kaiser (Nitia) et enregistré l'arrivée définitive de Sven Kauffmann, le champion 2009 a terminé son marché en beauté. Sur son site Internet, l'AB Contern a révélé, jeudi, qu'il a fait signer l'international luxembourgeois Sven Pezzotta et le Français Armel Milongo. Pezzota, 22ans, évoluait l'an passé en Serie C italienne au San Angelo Bottegone Basket. Suivi par Esch et le T71, il a finalement choisi Contern.