Géant pharmaceutique : Pfizer dans le viseur du fisc italien

L’enquête sur le géant pharmaceutique a commencé en février et couvre les années 2017, 2018 et 2019, ont-elles précisé. «Les autorités fiscales italiennes procèdent régulièrement à des audits et des enquêtes sur les impôts de Pfizer, et Pfizer coopère à ces audits et enquêtes», a déclaré jeudi à l’ AFP un porte-parole du groupe américain. «Pfizer se conforme aux lois et exigences fiscales de l’Italie», a-t-il affirmé.