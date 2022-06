Vaccins anti-Covid : Pfizer et Moderna autorisés pour les tout-petits aux USA

L’Agence américaine des médicaments a ouvert la voie à de premières injections désormais quasi certaines pour les petits âgés de 6 mois à 5 ans dès la semaine prochaine aux États-Unis.

Le vaccin de Moderna, en deux doses, est autorisé en urgence pour les enfants entre six mois et 5 ans. Celui de Pfizer, cette fois en trois doses, l’est lui entre six mois et 4 ans. Il s’agit de la dernière tranche d’âge n’ayant pas encore reçu cette protection aux États-Unis, comme dans de nombreux pays.

«Protéger»

«De nombreux parents, personnels soignants et cliniciens attendaient un vaccin pour les plus jeunes enfants, et cette action va permettre de protéger ceux dès 6 mois d’âge», s’est félicité dans un communiqué Robert Califf, le patron de la FDA. «Comme nous l’avons vu chez les groupes d’âge plus âgés, ces vaccins pour les plus jeunes enfants vont fournir une protection contre les cas les plus graves de Covid-19, comme les hospitalisations et les décès.»