Pourquoi le Nord-Est n'a-t-il pas droit à une nouvelle pharmacie?

Ne serait-il pas légitime d'installer une nouvelle pharmacie à Fouhren, sur la commune de Tandel, pour les habitants vivant sur les communes de la Vallée de l'Ernz, Bettendorf, Reisdorf et Tandel, s'interroge le député DP, André Bauler, qui souligne que la population de ces quatre communes ne cesse de croître et s'élevait à 9 400 personnes au 1er janvier 2023. Bien au-dessus donc des 5 000 requis par le Collège médical et le Syndicat des pharmaciens luxembourgeois pour l'ouverture d'une nouvelle officine.